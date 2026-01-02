Motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı! Samsun'da don ve buzlanmaya karşı tedbir kararı
Samsun'da don riski ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
Samsun Valiliği, don ve buzlanma riski nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar kısıtladı.
- Samsun'da don ve buzlanma riski nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı.
- Kısıtlama, saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.
- Valilik, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, acil durumlar için 112'nin aranmasını istedi.
Samsun'da don riski ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı kısıtlandı.
Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir! Meteoroloji'den şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesine bağlı don riski ve buzlanma nedeniyle saat 20.00 itibarıyla her türlü motosikletin ve kuryelerin trafiğe çıkışının, ikinci bir duyuruya kadar tedbir amaçlı kısıtlandığı belirtildi.
AKOM, Meteoroloji, Valilik... Tarih ve saat verildi! Cumartesi başlayıp pazar akşama kadar sürecek
Olumsuz hava şartlarının kent genelinde ulaşımı etkilemesi nedeniyle ilgili kurumlara bağlı ekiplerin 24 saat esasına göre görev yaptığı ifade edilen açıklamada, buzlanma ve dona karşı sürücüler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, acil durumlarla karşılaşılması halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.