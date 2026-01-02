Türkiye Gazetesi
Anthony Musaba transferinde flaş gelişme! Samsunspor resmen açıkladı
Son dakika haberi: Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Özetle
Kaydet
Spor 23 dk önce
Fenerbahçe ile adı anılan Samsunsporlu futbolcu Anthony Musaba'nın sözleşmesi, kulübü Samsunspor tarafından karşılıklı anlaşmayla feshedilerek Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
- Anthony Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
- Sözleşme feshi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
- Musaba daha önce Fenerbahçe ile anılıyordu.
Uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan Samsunsporlu Anthony Musaba ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Samsunspor, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Samsunspor'dan Musaba açıklaması: Fenerbahçe kararı belli oldu
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Samsunspor formasıyla 24 resmi maça çıkan Anthony Musaba bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR