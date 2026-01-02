Son dakika haberi: Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan Samsunsporlu Anthony Musaba ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Samsunspor, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Samsunspor formasıyla 24 resmi maça çıkan Anthony Musaba bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

