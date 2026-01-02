Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat'tan kötü sürpriz: Souffian El Karouani transferini bozdu
Fenerbahçe'nin Faslı sol bek Souffian El Karouani ile anlaşma sağladığı iddia edilirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipten sezon başında Real Betis'e kiralık giden Sofyan Amrabat'ın, vatandaşıyla yaptığı ilk görüşme sonrası İspanyol kulübünden sürpriz bir hamle geldi.
- Fenerbahçe, Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani'yi bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istiyor.
- Sarı-lacivertli kulüp, El Karouani'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 1.3 milyon euro maaş teklif etti.
- Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat, başlangıçta Fenerbahçe için olumlu referans verdiği vatandaşını daha sonra Real Betis'e önerdi.
- Bu gelişme üzerine İspanyol kulübü Real Betis, 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçerek transferde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, hiç ummadığı bir engelle karşı karşıya kaldı. Sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat'ın, sol bekin Süper Lig'e transferini zora soktuğu konuşuluyor.
REAL BETIS DE DEVREDE
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu sezon 29 maça çıkan ve 3 gol, 15 asistlik katkı veren El Karouani ile görüşme yapan ve Fenerbahçe için olumlu referans veren Amrabat, daha sonra vatandaşını Real Betis'e önerdi. Bu gelişme üzerine İspanyol kulübünün, 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.
YILLIK 1,3 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterieln futbolcuya daha önce 4 senelik sözleşme ve yıllık 1,3 milyon euro maaş teklif etmişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan El Karouani'yi bonservis bedeli olmadan transfer etmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Real Betis'in hamlesi sonrası girişimlerini hızlandırması bekleniyor.