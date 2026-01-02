Fenerbahçe'nin Faslı sol bek Souffian El Karouani ile anlaşma sağladığı iddia edilirken, transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipten sezon başında Real Betis'e kiralık giden Sofyan Amrabat'ın, vatandaşıyla yaptığı ilk görüşme sonrası İspanyol kulübünden sürpriz bir hamle geldi.

Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, hiç ummadığı bir engelle karşı karşıya kaldı. Sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat'ın, sol bekin Süper Lig'e transferini zora soktuğu konuşuluyor.

Sofyan Amrabat

REAL BETIS DE DEVREDE

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu sezon 29 maça çıkan ve 3 gol, 15 asistlik katkı veren El Karouani ile görüşme yapan ve Fenerbahçe için olumlu referans veren Amrabat, daha sonra vatandaşını Real Betis'e önerdi. Bu gelişme üzerine İspanyol kulübünün, 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

Souffian El Karouani

YILLIK 1,3 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterieln futbolcuya daha önce 4 senelik sözleşme ve yıllık 1,3 milyon euro maaş teklif etmişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan El Karouani'yi bonservis bedeli olmadan transfer etmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Real Betis'in hamlesi sonrası girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

