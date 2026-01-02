Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşın dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Orta Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir! Meteoroloji'den şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir! Meteoroloji'den şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE KARŞI UYARI

Pazar gününün ilk saatlerine kadar süreceği değerlendirilen hava durumuna karşı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası