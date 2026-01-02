Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir! Meteoroloji'den şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Bölgede yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşın dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Orta ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini, olumsuz etkilere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
- Orta Karadeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
- Rüzgar, yarın öğleden itibaren başlayıp Pazar sabahına kadar etkili olacak.
- Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir.
- Soba/doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE KARŞI UYARI
Pazar gününün ilk saatlerine kadar süreceği değerlendirilen hava durumuna karşı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.