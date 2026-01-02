Marmara Bölgesi ve İstanbul için fırtına uyarısı verildi. Yarın sabahtan pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. AKOM ise vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

PAZAR GECESİNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre,rüzgarın; cumartesi gününün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

AKOM SAAT VERDİ

Öte yandan AKOM'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık havaya bırakıyor. Lodos yönlü rüzgârların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13-16°C civarına yükselmesi beklenirken; Cumartesi (yarın) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (50-80 km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Pazar akşam saatlerine (22.00) kadar sürmesi beklenen Lodos fırtınası nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

