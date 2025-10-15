Yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanan Aynadaki Yabancı, estetik operasyon sonrası kimliğini kaybeden bir kadının hikayesini anlatıyor. İlk bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çeken "Aynadaki Yabancı hangi gün, ne zaman yayınlanıyor" yayın akışıyla netleşti.

AYNADAKİ YABANCI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Aynadaki Yabancı dizisi, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü izleyiciyle buluştu. Yeni sezon dizileri arasında dikkat çeken yapım, her Cumartesi akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, özellikle dram ve psikolojik unsurları iç içe geçiren yapısıyla Cumartesi günlerinin iddialı yapımlarından biri oldu. Her bölümde Azra’nın geçmişine dair yeni sırların ortaya çıkması bekleniyor.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ NE ZAMAN EKRANA GELİYOR?

Aynadaki Yabancı, ATV’de her Cumartesi saat 20.00’de yayınlanıyor. Dizinin yayın günü ve saatinin sezon sonuna kadar aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. Yapımın tanıtımları yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU NE?

Dizinin konusu, Azra’nın estetik operasyon sonrası yaşadığı kimlik karmaşasına odaklanıyor. Geçmişinde yaşadığı travmalar nedeniyle yüzünü değiştiren Azra, hafızasını kısmen kaybeder ve bambaşka bir kimlikle yaşamına devam eder. Ancak geçmişiyle yeniden yüzleştirir.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu yer alıyor. Kadroda ayrıca Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök ve Ecem Sena Bayır gibi deneyimli isimler bulunuyor.