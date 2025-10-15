Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 16 Ekim İstanbul hava durumu

Yarın İstanbul'da yağmur var mı, 16 Ekim hava durumu araştırılıyor. İstanbul’da hafta ortası hava koşulları değişkenliğini sürdürüyor. Çarşamba günü etkili olan yağışların ardından gözler yarına çevrildi.

İstanbul, 15 Ekim Çarşamba gününü yer yer sağanak yağışlarla geçirirken 16 Ekim Perşembe günü hava durumu merak ediliyor. 'Yarın İstanbul'da yağmur var mı' Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinde kontrol ediliyor. 

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji verilerine göre, 16 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da yerel ve kısa süreli yağışlar bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası’nda sabah saat 06.00’dan itibaren hafif yağmur geçişleri görülecek. Öğle saatlerinden sonra bulutların yerini parçalı güneşli bir gökyüzü alacak.

Hava sıcaklığı gün boyunca 13 ila 19 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde nem oranı yüzde 90 seviyelerinde seyrederken, öğleden sonra rüzgarın etkisiyle nem oranı yüzde 70’lere kadar düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 40-45 km hızla esecek.

16 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

Sabah saat 06.00-12.00 aralığında hafif sağanak yağış bekleniyor. Öğleye doğru sıcaklık 17 dereceye kadar yükselecek. Öğleden sonra bulutlar kısmen dağılırken, hava sıcaklığı 19 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise parçalı bulutlu ve 15 derece civarında bir hava hakim olacak.

Cuma günü hava ılıman ve bulutlu geçecek. Ancak 18 Ekim Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son uyarıya göre Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu durum İstanbul genelinde ulaşım ve deniz trafiğinde aksamalara yol açabilir.

