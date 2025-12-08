Milas’ta bir işletmede şap hastalığı tespit edildi, 11 mahalle karantinaya alındı. 30 günlük karantina süresince bölgeye hayvanların giriş-çıkışı yasaklanırken, 12 bin 763 hayvana aşı uygulandı.

Muğla’nın Milas ilçesinde bir büyükbaş hayvan işletmesinde şap hastalığının tespit edilmesi üzerine 11 mahallede karantina uygulamasına geçildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, vakaya rastlanmasının ardından ekipler bölge genelinde hızlıca çalışma başlattı. Kemikler Mahallesi “koruma bölgesi” olarak ilan edilirken; Ağaclıhöyük, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Şap hastalığı nedeniyle 2 aydır kapalıydı! Hayvan pazarı yeniden açıldı

KARANTİNA 30 GÜN SÜRECEK

Belirlenen mahallelerde uygulanacak karantina 30 gün sürecek. Bu süre boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bölgeye giriş ve çıkışına izin verilmeyecek.

Açıklamada ayrıca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla toplam 12 bin 763 hayvana şap aşısı yapıldığı, üreticilerin dezenfeksiyon ve koruyucu tedbirler konusunda bilgilendirildiği bildirildi. Milas ve çevresindeki çalışmaların ise teknik ekipler tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Muğlada şap alarmı! 11 mahalle 30 günlük karantinaya alındı

Haberle İlgili Daha Fazlası