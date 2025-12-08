Benin’de yönetimi devraldığını ilan eden askerî grubun girişimi kısa sürede bastırıldı. Cumhurbaşkanı Patrice Talon, güvenliğin tamamen sağlandığını açıklayarak halka sakin olmaları çağrısında bulundu.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, ülkede sabah saatlerinde yaşanan darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Devlet televizyonuna konuşan Talon, ülkenin “son derece kritik bir durumdan geçtiğini” belirterek, bir grup askerin yönetime karşı kalkışmada bulunduğunu ifade etti. Girişimin kısa sürede bastırıldığını söyleyen Talon, olaya karışanların hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizdi.

Talon, güvenliğin tamamen sağlandığını ve kamu düzeninin normale döndüğünü vurgulayarak vatandaşlara günlük yaşamlarına devam etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Günün erken saatlerinde “Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi” adını kullanan bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini ileri sürmüştü. İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kalkışmanın başarısız olduğunu duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası