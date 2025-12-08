Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İtalya’da aradığı çıkışı bir türlü bulamayan millî golcü Semih Kılıçsoy'un dönüşüne sıcak bakıyor.

Beşiktaş’tan sezon başında kiralık olarak Cagliari’ye transfer olan genç golcü Semih Kılıçsoy, İtalya’da aradığı çıkışı bir türlü yakalayamadı. Forma şansı bulmasına rağmen uyum sıkıntısı devam eden millî yıldız beklentilerin uzağında kaldı. Cagliari teknik ekibi, Semih için detaylı performans analizi yapacak. Teknik heyetin olumsuz rapor sunması durumunda, gönderilmesi gündeme gelebilir.

YÖNETİM TAKİPTE

Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde Semih Kılıçsoy’un Beşiktaş’a geri dönmesi kuvvetli bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da hem santrfor hem de sol kanatta görev yapabilmesi sebebiyle 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin de oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladığı gelen bilgiler arasında.

