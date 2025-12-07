Yunanistan'ın eski Başbakanı Andreas Papandreou’nun danışmanı olan deneyimli siyasetçi Dimitris Konstantakopoulos, Atina'da son günlerde dillendirilen “Türkiye’ye önleyici saldırı” senaryolarına sert tepki gösterdi. Tartışmayı körükleyen çevrelerin Yunanistan içinden değil, dışarıdan yönlendirildiğine dikkat çeken Konstantakopoulos, bu söylemlerin ülkeyi büyük bir felakete sürükleyebileceğini belirterek Miçotakis hükümetini uyardı.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Andreas Papandreou’nun danışmanı ve Atina siyasetinin deneyimli isimlerinden Dimitris Konstantakopoulos, ülkede giderek yükselen “önleyici saldırı” fikrinin kimler tarafından dolaşıma sokulduğunu sorguladı.

Konstantakopoulos, Atina’da bazı askeri ve siyasi çevrelerin Türkiye’ye karşı saldırı senaryolarını gündeme taşımasını tehlikeli olarak niteledi ve şu soruyu yöneltti:

“Önleyici saldırıları ilan edenler bunun ne anlama geldiğini anlıyor mu?”

Yunanistan'da 'Türkiye'ye saldırı' senaryoları konuşulurken Başbakan danışmanı Miçotakis'i uyardı: Netanyahu'nun gazına gelme

"İDDİALAR DIŞ BAĞLANTIYA İŞARET EDİYOR"

Konstantakopoulos, söz konusu fikirlerin Yunanistan içinde üretilmediğine dikkat çekti:

“Bu ‘fikirlerin’ dışarıdan ithal edildiğinden çok korkuyorum.”

Yunanistan. Eski Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou’nun danışmanı ve SYRIZA Partisi Merkez Komitesi Sekreterliği’nin eski üyesi.

Değerlendirmede, Türkiye–Yunanistan geriliminin artmasından çıkar sağlayabilecek aktörler arasında İsrail’in de yer alabileceği ihtimali dile getirildi. Bu yorum, Atina’daki tartışmayı daha da sertleştirdi.

YUNAN GAZETECİ İTİRAF ETTİ: LOZAN İHLAL EDİLDİ

Konstantakopoulos’un açıklamalarının ardından Yunanistan’ın Türkiye karşısında adalara yönelik askeri planlamaları yeniden gündeme taşındı.

Tartışmanın merkezinde, Lozan Antlaşması’nın açık hükümlerine rağmen adalarda süren silahlandırma politikaları ve bu sürecin perde arkasında İsrail’den alınan askeri desteklerde yer aldı. Bu duruma tepki gösteren Konstantakopoulos, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a şu soruyu yöneltti:

“Neden Yunan silahlarının adalardan çekilmesini istedikleri zaman sessiz kalan Dendias, şimdi adalarda füzelerden bahsediyor?”

‘30 YILLIK LNG DAYATMASI’

Yunan hükümetinin ülkeyi en az 30 yıl boyunca pahalı Amerikan LNG’si almaya mecbur bırakan anlaşmaları da Konstantakopoulos’un hedefindeydi.

TÜRKİYE 48 SAATTE TABLOYU DEĞİŞTİRİR

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, Yunanistan’ın gündeme getirdiği “önleyici saldırı” tartışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yunanistan, iddia edildiği gibi, Türkiye'ye ‘önleyici saldırı’ başlattığı andan itibaren; 48 saat içerisinde Türkiye, Yunanistan'ın Mavi Vatan sınırları içinde yer alan en az 8-10 kritik öneme sahip adasını özgürleştirir; 72 saat içerisinde Yunanistan, Türkiye'ye verdiği hasarın en az 3-5 katı kadar hasar görür. Yunanistan, günümüz itibarıyla, daha da uzun vadeli bir topyekün savaşı veya yoğun hava saldırılarını sürdürebilecek hiçbir varlık, toplumsal güç, sanayi, kaynak, müttefik kabiliyetine sahip değil.”

Oğuz’un değerlendirmesi şu ifadeyle noktalandı:

“Mevcut konjonktürde Türkiye'ye karşı bir önleyici saldırıya yeltenmek, Yunanistan'ın hem askeri hem de politik açıdan intihar etmesi anlamına gelir.”

