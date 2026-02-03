New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Cezaevi Departmanı’nın (DOC) başına, geçmişte soygun suçundan hüküm giymiş olan Stanley Richards’ı atadı. Cezaevi Dairesi Komiseri olarak görevlendirilen Richards'ın kendi deneyimlerinden yola çıkarak kentin sorunlu cezaevlerinde köklü reformlar yapmayı hedeflediği bildirildi.

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentin sorunlu cezaevi sisteminin başına çok tartışılan bir ismi getirdi. Geçmişte soygun suçundan 7 yıl boyunca hapis yatan Stanley Rİchards, Cezaevi Dairesi Komiseri olarak görevlendirildi.

"BU GÖREVE GETİRİLEN İLK ESKİ MAHKUM"

Atamaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Mamdani, Richards’ın New York cezaevlerinde hapis yattıktan sonra bu göreve getirilen ilk eski mahkum olduğunu vurguladı. Mamdani, Richards’ın deneyiminin cezaevi sisteminde reform açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER HEDEFLENİYOR

Bu atama, yalnızca New York için değil, küresel ölçekte de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Cezaevlerinin artık yalnızca cezalandırma merkezleri değil, iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma alanları olarak ele alınması gerektiği belirtiliyor. Yeni komiserin, kendi deneyimlerinden hareketle ceza infaz sisteminde köklü değişimler gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu kapsamda rehabilitasyon odaklı politikaların, sert ve yıkıcı uygulamaların yerini alması bekleniyor.

New Yorkta tarihi atama! Mamdaninin cezaevi sisteminin başına getirdiği isim çok konuşuldu

STANLEY RICHARDS KİMDİR?

Stanley Richards, 1980’li yılların sonlarında hırsızlık ve soygun suçlarından dolayı yaklaşık yedi yıl hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra hayatını yeniden inşa eden Richards, eski mahkumların topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürüten Fortune Society’de göreve başladı. 1991 yılında danışman olarak katıldığı kurumda zamanla yükselerek başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Bu süreçte yeniden entegrasyon, istihdam ve sosyal destek programlarıyla binlerce kişinin hayatına dokundu.

Richards, daha sonra New York Ceza İnfaz Kurumu’nda Birinci Komiser Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılında ise Obama yönetimi tarafından, toplumsal dönüşüme katkı sağlayan isimlere verilen “Beyaz Saray Değişim Şampiyonu” unvanına layık görüldü.

New Yorkta tarihi atama! Mamdaninin cezaevi sisteminin başına getirdiği isim çok konuşuldu

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Yeni görevinde Richards’ın, güvenliği artırmak, Rikers Adası Cezaevi’nin kapatılması sürecini yönetmek, tutuklu ve hükümlülere yönelik hizmetleri geliştirmek ve cezaevi personelini desteklemekten sorumlu olacağı açıklandı.

Atama, kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu. Sivil toplum kuruluşları ve adalet reformu savunucuları kararı “gerçek bir değişim fırsatı” olarak değerlendirirken, bazı çevreler ve infaz koruma memurları sendikası endişelerini dile getirdi. Sendika yetkilileri, güvenliğin siyasi yaklaşımların önünde tutulması gerektiğini vurguladı. Tartışmalar sürerken, Stanley Richards’ın geçmişinden gelen deneyimini New York’un cezaevi sistemine nasıl yansıtacağı merak konusu oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ ABD Başkanı Donald Trump'tan 12 milyar dolarlık dev proje

Haberle İlgili Daha Fazlası