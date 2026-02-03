Ocakta aylık enflasyon %4,21 beklentiye karşılık %4,84 oldu. Böylece aylık enflasyon tahminlerin sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşti. TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararı için 12 Mart 2026 tarihinde toplanacak. Yıllık TÜFE’nin %30,65 ve politika faizinin %37 olmasına dikkat çeken ekonomistler; şubat enflasyonunun düşük gelmesi halinde, TCMB’nin 100-150 baz puanla indirimlerine devam edebileceğini öngörüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni yıl zamlarının ardından dikkatle beklenen ocak ayı enflasyon rakamları belli odu. TÜİK verilerine göre ocakta aylık enflasyon %4,84 oldu. Yıllık enflasyon da %30,65 seviyesinde gerçekleşti.

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketinde, Tüketici Fiyat Endeksi'nin ocakta aylık bazda %4,21 artacağı tahmin edilmişti. Açıklanan veriler, tahminlerin sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşti.

TCMB NE YAPACAK?

Enflasyon rakamları, Merkez Bankası tarafından da para politikası kararları için dikkatle takip ediliyor. Ocak ayında gerçekleşen yeni yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası, 100 baz puanlık sınırlı bir faiz indirimine gitmiş ve politika faizini %37 seviyesine çekmişti.

PPK karar metninde enflasyonist baskılara da atıfta bulunularak, “Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına rağmen sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Faiz indirimleri sürecek mi? Enflasyon hangi mesajı verdi?

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

Fiyat istikrarı sağlanana sıkı para politikası duruşunun korunacağı da vurgulanan metinde, “Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü; enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” ifadeleri de yer almaya devam etmişti.

ENFLASYON-FAİZ MAKASI

Bugün %30,65 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon ile mevcut politika faizi arasındaki fark 6,35 puana çıktı. Bu farkın TCMB’ye yeni faiz indirimi için belirli bir alan açtığını vurgulayan ekonomistler, “TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ikinci faiz kararı için 12 Mart 2026 tarihinde toplanacak. Ocak ayında geçekleşen enflasyon bir miktar beklenti üzerinde kaldı, bu sebeple TCMB’nin temkinli duruşunu koruması beklenebilir” görüşünü paylaştı.

ŞUBAT VERİSİ DE KRİTİK

Marttaki faiz kararı öncesinde TCMB’nin şubat ayı enflasyonunu da göreceğine dikkat çeken ekonomistler, “Şubatta enflasyonun daha düşük gelmesi halinde, TCMB’nin de faiz indirimlerine 100-150 baz puanla devam etmesi beklenebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu arada altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan servet etkisinin de Merkez’in radarında olacağı ifade ediliyor.

