Ocak ayında enflasyonun %4,84 olarak açıklanmasının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de belli oldu. Geçen ay ralliye sahne olan borsa ve altın “reel getiride” öne çıktı. TL mevduat yatırımcısı ile birlikte dövizde bekleyenler ise “reel kayıp” yaşadı. İşte Ocak 2026’da yatırım araçlarının reel getirileri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda dikkatle beklenen ocak ayı enflasyon rakamı ….. olarak açıklandı. Böylece yatırım araçlarının ocak ayındaki reel getirileri de belli oldu.

Ocak ayında iç piyasalarda, TCMB’nin 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini %37’ye çekmesi ve Fitch Ratings tarafından not görünümünün pozitife çıkarılması önemli gündem maddeleri olmuştu. “Enflasyon ve faizlerde düşüş” 2026’nın ana senaryosu olarak öne çıkarken, faiz ve CDS’te düşüşle birlikte Borsa İstanbul endeksi de rekor seviyelere yükselmişti.

ALTIN VE GÜMÜŞ RALLİSİ

Dış piyasalarda ise kıymetli metal rallisi öne çıktı. ABD dolarının zayıf görünümünü sürdürmesi ve Venezuela, Grönland, İran gerilimleri ile jeopolitik risklerde yaşanan artış, “güvenli liman” talebini tetikledi. Altın ve gümüş fiyatları 2026 yılının ilk ayında artan taleple birlikte yeni zirve seviyelerini test etti.

OCAK PERFORMANSLARI

Bütün bu fiyatlamaların ardından yatırım araçlarının ocak ayı kapanış fiyatları ve (nominal olarak) getiri performansları şöyle gerçekleşmişti:

-Borsa (BİST 100): 13.838 (%22,88)

-Ons gümüş: 85,20 dolar (%18,90)

-Gram altın: 6.805 (%14,35)

-Ons altın: 4.895 dolar (%13,25)

-TL Mevduat: %2,80 (Net)

-Euro: 51,59 TL (%2,00)

-Dolar: 43,50 TL (%1,29)

REEL GETİRİLER

Geçen ay enflasyondan arındırılmış reel getiriler ise şu şekilde sıralandı:

-Borsa (BİST 100): %17,21

-Ons gümüş: %13,41

-Gram altın: %9,07

-Ons altın: %8,02

-TL Mevduat: %-1,95

-Euro: %-2,71

-Dolar: %-3,39

