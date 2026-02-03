İsviçre basını, Suriye’de yıllardır “özerk yapı” olarak sunulan YPG gerçeğini açıkça yazdı. Tages-Anzeiger, ABD desteğinin kesilmesiyle birlikte sözde Rojava yapılanmasının çöktüğünü, merkezi Suriye yönetiminin sahada üstünlüğü ele geçirdiğini belirterek, "ABD fişi çekti, böyle olacağını kimse beklemiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre’nin önde gelen gazetelerinden Tages-Anzeiger, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri geniş bir dosyayla ele aldı. Gazete, terör örgütü YPG’nin kontrolündeki sözde Rojava yapılanmasının çöktüğünü, Suriye merkezi hükümetinin sahada üstünlüğü ele geçirdiğini yazdı.

Bugüne kadar İsviçre’nin YPG’yi açık biçimde bir terör unsuru olarak görmediğini söyleyen yazar, Suriye’deki son gelişmelerin ardından bu yapının gerçek niteliğinin anlaşıldığını yazdı. Haberde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın liderliğinde merkezi devletin yeniden hakimiyet kurduğuna değinildi.

İsviçre basınından YPG itirafı: ABD fişi çekti, böyle olacağını düşünmüyorduk

"ROJAVA TARİH OLDU"

Tages-Anzeiger analizinde şu ifadeler yer aldı:

“Rojava tarih oldu; YPG verdikleri savaşı kaybetti. Suriye’de merkezi devlet üstünlük sağladı. Sözde Rojava rüyası artık tarih oldu.”

Haberde, Rojava olarak adlandırılan bölgenin bir “özgürlük alanı” olmadığına dikkat çekildi. Tages-Anzeiger, şu değerlendirmeye yer verdi:

"Rojava PKK kadrolarının yönetimi altında renksiz ve kasvetli bir bölgeydi. Artık yeni renkler gelecek"

YPG’nin yönettiği bölgelerde sivil hayatın gelişmediği, altyapı yatırımlarının yapılmadığı aktarıldı.

"ABD DESTEĞİ BİTTİ"

İsviçre gazetesi, söz konusu yapının ABD desteğiyle ayakta kaldığını yazdı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

“Rojava’yı ABD hayatta tutuyordu; parasıyla ve askerleriyle. Bugün Amerikalıların çıkarları başka. Trump, Şara’nın arkadaşı. Trump terör örgütünün fişini çekti, örgütü terk etti.

ABD’nin bölgeden çekilmesiyle birlikte YPG’nin hızla güç kaybettiği belirtildi. YPG kontrolündeki bölgelerin yıllar içinde ihmal edildiği hatırladıldı. Gazete şu satırlara yer verdi:

"YPG bugüne kadar söylenin aksine hiçbir şey inşa etmedi. Arap bölgeleriyle özellikle ilgilenmediler."

Rakka ve Deyrizor hattında altyapı, eğitim ve kamu hizmetlerinin gelişmediği yinelendi.

"ŞARA YÖNETİMİ KAZANDI"

Tages-Anzeiger, Suriye’de yeni dönemin başladığını yazdı. Merkezi hükümetin askeri ve siyasi üstünlük sağladığı, ülke genelinde kontrolü yeniden tesis ettiği ifade edildi.

Suriye devletinin uluslararası alanda yeniden muhatap kabul edildiği, Şam yönetiminin sahadaki tek belirleyici güç haline geldiği bilgisi paylaşıldı.

"SÖZDE OLUŞUM TARİHE KARIŞTI"

İsviçre basını analizini net bir ifadeyle tamamladı: "Suriye’deki Kürt benzeri bir oluşum, iç savaşın bir yan etkisiydi. O dönem kapandı."

