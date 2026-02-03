Kaydet

Kayseri’de Erkilet Cami Kebir - Ertuğrul Gazi seferini gerçekleştiren 38 AB 210 plakalı özel halk otobüsünde bir yolcunun fenalaşması üzerine şoför Nazmi İnce örnek bir duyarlılık sergiledi. Otobüsteki diğer yolcuların uyarısıyla durumu fark eden İnce, vakit kaybetmeden güzergahını değiştirerek aracı en yakın hastanenin acil servisine yönlendirdi. Sağlık ekiplerine zamanında teslim edilen 55-60 yaşlarındaki vatandaşın tedavi altına alındığı öğrenilirken, şoförün hızı ve bilinçli müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

