İzmir Kitap Fuarı ne zaman, nerede? İZKİTAPFEST 6. kez kitap severler ile buluşacak!

İzmir Kitap Fuarı ne zaman, nerede? İZKİTAPFEST 6. kez kitap severler ile buluşacak!

- Güncelleme:
İzmir Kitap Fuarı ne zaman, nerede? İZKİTAPFEST 6. kez kitap severler ile buluşacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Kitap Fuarı ne zaman, nerede merakla araştırılıyor. Edebiyat tutkunları ve kitap severler için yılın en renkli etkinliklerinden biri olan İZKİTAPFEST 6. İzmir Kitap Fuarı 17-26 Ekim 2025 tarihleri arasında yeniden kapılarını açıyor.

Her yıl artan ziyaretçi sayısı ile dikkat çeken İzmir Kitap Fuarı edebiyat dünyasının nabzını tutuyor. İmza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler İzmirliler tarafından heyecanla bekleniyor.


İzmir Kitap Fuarı ne zaman, nerede? İZKİTAPFEST 6. kez kitap severler ile buluşacak! - 1. Resim

İZMİR KİTAP FUARI NE ZAMAN?

6. İzmir Kitap Fuarı bu yıl 17-26 Ekim 2025 tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik katılımcılara aynı zaman yazarlarla bir araya gelme fırsatı sunacak. Fuar süresince düzenlenecek imza günleri ve söyleşiler tablosu ise resmi web sitesi üzerinden paylaşıldı.

İzmir Kitap Fuarı ne zaman, nerede? İZKİTAPFEST 6. kez kitap severler ile buluşacak! - 2. Resim

İZMİR KİTAP FUARI NEREDE?

İzmir Kitap Fuarı İzmir’in Gaziemir ilçesinde yer alan Kültürpark’ta gerçekleştirilecek.

İzmir Kitap Fuarı ne zaman, nerede? İZKİTAPFEST 6. kez kitap severler ile buluşacak! - 3. Resim

İZMİR KİTAP FUARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İzmir Kitap Fuarı 10 gün boyunca devam edecek. 17 Ekim’de başlayacak fuar 26 Ekim’de sona erecek.

