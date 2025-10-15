Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Otogarda acı olay: Kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı!

Otogarda acı olay: Kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı!

Güncelleme:
Otogarda acı olay: Kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyük İstanbul Otogarı'nda metro istasyonunun merdivenlerini çıkan yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşlar, 78 yaşındaki Mustafa Şahin'in yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Şahin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Büyük İstanbul Otogarı'nda saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, 78 yaşındaki Mustafa Şahin, metro istasyonunun merdivenlerini çıkarken fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edip yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Otogarda acı olay: Kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı! - 1. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller neticesinde yaşlı adamın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevreye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı. Cenaze aracının gelmesiyle birlikte yaşlı adamın cansız bedeni tabuta konarak cenaze aracına taşındı. Mustafa Şahin'in cansız bedeni morga götürüldü.

