Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamın kurasını ikinci kez çekti! Törende tebessüm ettiren anlar
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni"nde konuşmasının ardından kura çekimi gerçekleştirdi. Kura çekimi sırasında ilginç bir an yaşandı. Erdoğan'ın çektiği ilk kurada, kaymakam adayının memleketi olan Sinop'un Durağan ilçesi çıktı. Duruma gülümseyen Erdoğan, "Sinopluymuşsun" diyerek adil olması için ikinci kez kura çekti. İkinci çekilen kuradan ise Yozgat'ın Şefaatli ilçesi çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni"nde konuştu.
Konuşma sonrası kaymakamların kurasını çeken Erdoğan ile bir kaymakam arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
KURADAN KAYMAKAMIN MEMLEKETİ ÇIKTI, İKİNCİ KURA ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kuradan, kaymakamın memleketi olan Sinop'un Durağan ilçesi çıktı. Tebessüm ettiren anların yaşandığı o anlarda Erdoğan, "Sinopluymuşsun" diyerek başka bir kağıt çekti.
İKİNCİ KURADAN YOZGAT ÇIKTI
Adil olması adına ikinci bir kura daha çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği ikinci kuradan bu kez Yozgat'ın Şefaatli ilçesi çıktı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir