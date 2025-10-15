Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamın kurasını ikinci kez çekti! Törende tebessüm ettiren anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni"nde konuştu.

Konuşma sonrası kaymakamların kurasını çeken Erdoğan ile bir kaymakam arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

KURADAN KAYMAKAMIN MEMLEKETİ ÇIKTI, İKİNCİ KURA ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği kuradan, kaymakamın memleketi olan Sinop'un Durağan ilçesi çıktı. Tebessüm ettiren anların yaşandığı o anlarda Erdoğan, "Sinopluymuşsun" diyerek başka bir kağıt çekti.

İKİNCİ KURADAN YOZGAT ÇIKTI

Adil olması adına ikinci bir kura daha çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çektiği ikinci kuradan bu kez Yozgat'ın Şefaatli ilçesi çıktı.