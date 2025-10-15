Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Mısır’da düzenlenen “Orta Doğu’da Barış Zirvesi”nde arabulucu ülkelerin imzaladığı niyet beyanı çerçevesinde, Türkiye’nin muhtemel görev ve sorumlulukları konuşulacak. Bu kapsamda Gazze’de oluşturulması planlanan uluslararası görev gücünde Türkiye’nin hangi kapsamda yer alacağı değerlendirilecek. “Terörsüz Türkiye” sürecinin de kapsamlı olarak görüşüleceği toplantıda gelinen son durum ele alınacak.

TBMM’deki kurulan komisyonun çalışmaları, atılacak adımlar, kamuoyunda oluşan beklentiler, güvenlik birimlerinden alınan son raporlar doğrultusunda istişare edilecek. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların devamlılığı, sınır ötesi güvenlik stratejileri konuşulacak.

ZORUNLU EĞİTİM KISALIYOR

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi eğitim sistemi olacak. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi yönündeki hazırlıkları kabineye sunacak. Yeni modelin detayları ve uygulanma takvimi hakkında sunum yapılacak. Toplantıda ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen program da gündeme gelecek. 2026 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin cuma günü TBMM’ye sunulması öncesinde bütçe hazırlıkları değerlendirilecek.