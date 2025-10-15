Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor!
Kabine Toplantısı, Türkiye, Gazze, Orta Doğu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Toplantının gündemi oldukça yoğun. Hem dış politika hem de iç siyasette kritik başlıklar ele alınacak. Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış süreci kapsamında Türkiye’nin üstleneceği rol masaya yatırılacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Mısır’da düzenlenen “Orta Doğu’da Barış Zirvesi”nde arabulucu ülkelerin imzaladığı niyet beyanı çerçevesinde, Türkiye’nin muhtemel görev ve sorumlulukları konuşulacak. Bu kapsamda Gazze’de oluşturulması planlanan uluslararası görev gücünde Türkiye’nin hangi kapsamda yer alacağı değerlendirilecek. “Terörsüz Türkiye” sürecinin de kapsamlı olarak görüşüleceği toplantıda gelinen son durum ele alınacak.

TBMM’deki kurulan komisyonun çalışmaları, atılacak adımlar, kamuoyunda oluşan beklentiler, güvenlik birimlerinden alınan son raporlar doğrultusunda istişare edilecek. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonların devamlılığı, sınır ötesi güvenlik stratejileri konuşulacak.

ZORUNLU EĞİTİM KISALIYOR

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi eğitim sistemi olacak. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi yönündeki hazırlıkları kabineye sunacak. Yeni modelin detayları ve uygulanma takvimi hakkında sunum yapılacak. Toplantıda ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen program da gündeme gelecek. 2026 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin cuma günü TBMM’ye sunulması öncesinde bütçe hazırlıkları değerlendirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erdoğan'dan İsrail'e ateşkes uyarısı: Attığımız imzalar sıradan değil!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'dan İsrail'e ateşkes uyarısı: Attığımız imzalar sıradan değil! - Gündem"Attığımız imzalar sıradan değil!"Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, milli maç sonrası Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştüFilistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'ne getirildi - GündemFilistinli çocuklar Türkiye-Gürcistan maçı için Kocaeli'deBalıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem - GündemBalıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde depremArnavutköy gişelerinde feci ölüm! Korkunç kaza kamerada - GündemKorkunç kaza kameradaSuriye lideri Ahmed Şara Moskova'ya gidiyor! Putin'den devrik lider Beşar Esad'ın iadesini talep edecek - GündemPutin, Beşar Esad'ı teslim edecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...