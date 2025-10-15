Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek! Uzmanlar değerlendirdi: Hesap vermekten kaçamaz

YEŞİM ERASLAN ANKARA - ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzluk ve hırsızlık davası devam eden Binyamin Netanyahu hakkında af isterken, gözler Uluslararası Ceza Mahkemesindeki (UCM) soykırım davasına çevrildi. Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, Mısır’da imzalanan ateşkesin ardından Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın UCM’deki yargılama sürecini değerlendirdi. Netanyahu ile Gallant hakkında açılan davanın kesintiye uğramadan devam edeceğini söyleyen Erkiner “İsrail, Netanyahu’dan kurtulacak ve siyasetten tasfiye edilecek. Dünyanın bu soykırımı sindirmesi artık mümkün değil. Ateşkes çok kıymetli, öncelik bu, Hamas’ın tasfiyesi de öyle zannedildiği gibi olmayacak, ancak Netanyahu iktidardan indikten sonra akıbetinin ne olacağı açıkça belli” dedi.

YARGILAMA SÜRECEK

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla yapılan soykırımının acısının Netanyahu ve Gallant’ın yargılanmasıyla dinmeyeceğini ifade eden Erkiner şunları kaydetti: En başından beri ‘ABD isterse bu katliamı bitirir’ dedik. Tüm dünya halkları İsrail’in karşısına dikildi, Arap ülkeleri bile 1. Trump döneminde imzalanan İbrahim Anlaşmalarından vazgeçme noktasına gelince ABD Başkanı devreye girdi ve ateşkes yapıldı. Mesele bir Netanyahu da değil, koskoca bir Siyonist İsrail var. Ancak insanlar, en azından Netanyahu’nun yargılanmasıyla bir nebze de olsun adaletin tecelli ettiğine dair tatmin duygusu yaşayacak. İsrail de bu istikamette Netanyahu’dan vazgeçecek. Gidenler geri gelmeyecek. Hukuk zaten hep öyledir, sonradan devreye girer, telafi edemez, onaramaz ama en azından yapılanın gayri hukuki olduğunu tescil eder. Ceza yargılaması bundan sonra daha da soğukkanlı bir biçimde devam edecek. Belki biraz zaman alacak ama ceza ile sonuçlanacak.

SABIRLI OLMAK LAZIM

Davanın geri çekilemeyeceğini belirten Erkiner “Bu artık bir kamu davasına döndü. Davaya müdahil olanlar da vazgeçmeyecek. Filistin tarafının bunu unutturması ya da vazgeçmesi ihtimal değil. Davadan vazgeçilmesi bir ateşkese ya da barışa giden yolda taviz olarak katiyen öne sürülemez; bir skandal olur ve kimse altından kalkamaz. Bu dava ilerleyecek, mahkûmiyetler de çıkacak ama sabırlı olmak lazım” diye konuştu.