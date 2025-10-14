Meydanları terk etmeyin! "Netanyahu hesap vermeli" sloganları 

Eylemciler “Ateşkes olsa bile meydan terk edilmeyecek. İsrail soykırımdan sorumlu tutulana kadar direniş sona ermeyecek” sloganları attı.

İngiltere’de yaklaşık 500 bin kişi İsrail’in saldırılarına tepki gösterirken Almanya başkenti Berlin’deki eyleme on binlerce kişi katıldı.

Hollanda’nın Maastricht kentinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da da binlerce kişi İsrail’e yaptırım uygulanmasını talep ederken, ayrıca İsveç, Avustralya, Bosna Hersek, Endonezya, Lübnan’da binlerce kişi İsrail’in soykırımını protesto etti.

Eylemciler “İki devletli çözüm” olana kadar gösterilerin devam edilmesi için diğer ülkelere de çağrı yaptı.