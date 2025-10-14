Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meydanları terk etmeyin! "Netanyahu hesap vermeli" sloganları 

Meydanları terk etmeyin! "Netanyahu hesap vermeli" sloganları 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meydanları terk etmeyin! &quot;Netanyahu hesap vermeli&quot; sloganları 
Protestolar, Gazze, İsrail, Haber
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dünyanın birçok ülkesinde Gazze’ye destek ve İsrail’in saldırılarına karşı eylemler sürüyor. ABD’de hafta sonu birçok şehirde gösteriler yapılırken İspanya’da on binlerce ateşkese rağmen protestoların süreceğini gösterdi.

 

Eylemciler “Ateşkes olsa bile meydan terk edilmeyecek. İsrail soykırımdan sorumlu tutulana kadar direniş sona ermeyecek” sloganları attı.

İngiltere’de yaklaşık 500 bin kişi İsrail’in saldırılarına tepki gösterirken Almanya başkenti Berlin’deki eyleme on binlerce kişi katıldı.

Hollanda’nın Maastricht kentinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenlendi.

Meydanları terk etmeyin! "Netanyahu hesap vermeli" sloganları  - 1. Resim

Avusturya’nın başkenti Viyana’da da binlerce kişi İsrail’e yaptırım uygulanmasını talep ederken, ayrıca İsveç, Avustralya, Bosna Hersek, Endonezya, Lübnan’da binlerce kişi İsrail’in soykırımını protesto etti.

Eylemciler “İki devletli çözüm” olana kadar gösterilerin devam edilmesi için diğer ülkelere de çağrı yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

