ABD Başkanı Trump, eski Başkan Biden ve son seçimlerdeki rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'e, göçmen politikalarıyla ilgili sert eleştiride bulundu. Trump, "Sahtekar Joe Biden, Mayorkas (ABD eski İç Güvenlik Başkanı) ve sözde "Sınır Çarı" Kamala Harris, herkesin ABD’ye girmesine izin vererek ülkemizi gerçekten mahvettiler" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, eski yönetimlere sert eleştirileri devam ediyor.

Trump, Biden ve eski ekibini (eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski İç Güvenlik Başkanı Alejandro Mayorkas) sert bir dille eleştirdi.

Washington DC'de, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafızın Afganistan uyruklu bir kişi tarafından vurulması olayının ardından Trump, göçmenlere yönelik agresif açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, saldırıyı "kötülük eylemi, nefret eylemi ve terör eylemi" sözleriyle değerlendirdi.

Trump ayrıca, Afganistan’dan gelen kişilerle ilgili kapsamlı bir inceleme çağrısı yaparak şu ifadeyi kullandı:

Biden döneminde Afganistan'dan ülkemize giren herkes yeniden incelenmeli.

"SAHTEKAR BİDEN, SÖZDE SINIR ÇARI HARRİS"

GÖÇMEN POLİTİKALARI SIKILAŞTIRILDI

ABD’de Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerine yönelik saldırının ardından göçmen politikaları sıkılaştırıldı. Başkan Trump talimatıyla 19 ülkeden gelen kişilerin yeşil kart başvuruları kapsamlı şekilde yeniden incelenecek.

USCIS'in CNN'e yaptığı açıklamaya göre ise söz konusu ülkeler arasında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela yer alıyor.

2 ULUSAL MUHAFIZ ASKERİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktarmıştı.

Trump, olayla ilgili yakalanan şüphelinin 2021 yılının eylül ayında Afganistan'dan ABD'ye gelen bir göçmen olduğunu belirtirken, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

