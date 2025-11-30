ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas sokaklarında araçla tur atarak “her şey normal” mesajı verdi. Washington’ın Venezuela hava sahasını kapatma tehdidi ise iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi.

New York Times (YT) gazetesinin olay hakkında “çok sayıda kaynağa” dayandırdığı haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, Trump ve Maduro’nun geçen hafta telefonda bir ikili görüşme konusunu değerlendirdiği bilgisini paylaştı. Yetkililer, ABD’nin, Venezuela’ya karşı askerî müdahale tehdidini sürdürdüğü dönemde gerçekleşen telefon konuşmasında, iki liderin bir araya gelmesine yönelik herhangi bir planın yapılmadığını belirtti.

Gerilim sürerken Başkan Maduro başkent Caracas sokaklarında kullandığı araçla tur attı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Maduro, Caracas’ın en işlek bulvarlarından San Martin’de sürdüğü araçla ilerlerken çevreyi gösterdi. Halkın günlük hayatına, açık mağazalara ve trafikteki hareketliliğe dikkati çeken Maduro, yanındakilere “Her şey yolunda görüyorsunuz, normal hayat devam ediyor” diye seslendi.

“HAVA SAHASI KAPATILACAK”

Öte yandan ABD Başkanı Trump dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurdu. Venezuela hükûmeti ise “Hava sahası egemenliğimizi etkilemeye yönelik sömürgeci tehdidi kınıyoruz” ifadeleriyle Trump’a tepki gösterdi.

