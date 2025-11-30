Fatih Belediyesi, bir dönemin entelektüel hayatına şahitlik eden; zamanla bakımsızlıktan harabeye dönen Şekerci Han’ı, aslına uygun şekilde restore ederek yeniden ayağa kaldıracak.

İstanbul’un han kültürünü yüzyıllardır yaşatan nadide yapılardan Şekerci Han, kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor. Fatih’in tarihsel dokusunun önemli bir parçası olan tarihî han, restorasyonun ardından şehrin hafızasında hak ettiği yere yeniden kavuşacak. Osmanlı döneminde tüccarların, yolcuların ve kültür hayatının önemli simalarının uğrak noktası olan han, uzun yıllar sınırlı kullanımla varlığını sürdürmesine rağmen zamanla ciddi yıpranmalar yaşadı. İstanbul Valiliğinin desteği ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün kamulaştırması sonrası Fatih Belediyesi, bu değerli yapıyı İstanbul’a kazandırmak için kolları sıvadı.

Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sosyal aktivitelerin, atölye etkinliklerinin yapılarak İstanbul’un kültür hayatına yön verecek olan Şekerci Han’daki çalışmaları inceledi.

“TARİHÎ BİR SORUMLULUK”

Restorasyonun yalnızca fiziksel bir yenilemeden ibaret olmayacağını belirten Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bunun tarihî mirasa sahip çıkma sorumluluğu olduğunu söyledi. Turan “Fatih, dünya mirası niteliğinde bir tarih hazinesine sahip. Bu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak, bizim için büyük bir görev. Şekerci Han’ın tüm detaylarını tarihî kaynaklara dayanarak aslına uygun biçimde ihya edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAN KÜLTÜRÜ CANLANACAK”

Başkan Turan, restorasyon sonrası hanın yeniden aktif bir hayat alanına döneceğini, mekânın kültürel etkinliklere, sanat atölyelerine ve geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yapacağını kaydetti. Turan “Burası sadece korunmuş bir yapı olmayacak. Esnafın, gençlerin ve ziyaretçilerin bir araya geldiği, han kültürünü yeniden canlandıran yaşayan bir merkez hâline gelecek” dedi. Bu dönüşümün hem bölgenin kültürel canlılığına hem de yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Editör:SEZER DOĞRU

