Eskişehir'de yaşayan 37 yaşındaki Beyza Yavuz, misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu. Talihsiz kadının şüpheli ölümünün sebebi otopsi sonucunda belli olacak.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir kişi misafirliğe evde ölü bulundu. İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki ev sahibi, kendisinde kalan arkadaşı Beyza Yavuz'u (37) hareketsiz şekilde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Yavuz'un cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Editör:SEVDA KILIÇ

