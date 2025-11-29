Bir aydır kayıp olarak aranan Efe Saravoğlu'nun cansız bedeni Arjantin'de yol kenarında bulundu. Örümcek maskesi nedeniyle yüzünün tanınmaz halde olduğu öğrenilen gencin ölümüyle ilgili detaylar tüyler ürpertti.

Arjantin’in Cañuelas bölgesinde 24 yaşındaki Türk vatandaşı Efe Saravoğlu’na ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu. Polis, Saravoğlu’nun üzerindeki belgeler sayesinde kimliğini tespit etti.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, olay Cañuelas 1. Polis Karakolu yetkililerinin, 3 numaralı yolun kenarında yüzüstü yatan cesedi bulmasıyla ortaya çıktı. Ceset üzerinde siyah sweatshirt, mavi kot pantolon, spor ayakkabı ve kırmızı bir Örümcek Adam maskesi olduğu öğrenildi.

Cesedinde, yüz bölgesinin örümcek maskesiyle tanınmaz halde olduğu öğrenildi.

Saravoğlu’nun Arjantin’de geçici ikametgahı olduğu belirlendi.

TÜRK ARKADAŞI FİRAR MI ETTİ?

Soruşturma raporuna göre, Efe Saravoğlu’nun cep telefonu Buenos Aires’te en son 27 Ekim’de sinyal verdi. Aynı gün, Türk vatandaşı T.K. adlı bir arkadaşının Palermo bölgesinden Saravoğlu’nu bir Peugeot 207 ile aldığı belirtildi.

Ancak Saravoğlu’nun arkadaşı T.K.'nın, 7 Kasım’da ülkeyi terk ederek Fas’a uçtuğu ortaya çıktı. Federal Polis, 27 Kasım’da söz konusu Peugeot 207’ye el koydu ve adli inceleme başlattı. Çalışmalar, otopsi bulgularıyla karşılaştırılacak.

BIÇAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ceset üzerinde yapılan ön incelemede, karın bölgesinde kesici veya delici bir aletle açılmış bir yara tespit edildi. Ceset üzerinde ayrıca 2021’de Türkiye’de düzenlenmiş bir sürücü belgesi, Sofía Antonella Santolini adına bir banka kartı ve Saravoğlu’nun ilkokul yıllarında kullandığı kimlik bulundu.

