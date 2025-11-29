Kaynak çalışması sırasında üzerlerine düşen 3 tonluk sac levha, iki işçiye mezar oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişiden fabrika sahibi tutuklanırken, işletme müdürü ve şef adli kontrolle serbest bırakıldı.

Acı olay Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşandı. Hava kazanı içerisinde kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), yaklaşık 3 tonluk sac levhasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından iki işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Atay, Nokta Camii'nde, Omay ise Selim Özer Camii'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sorumluluğu bulunan işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen işletme sahibi Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

İşletme Müdürü F.B. ile işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

