3 tonluk sac levhası 2 işçinin canını aldı, fabrika sahibi tutuklandı
Kaynak çalışması sırasında üzerlerine düşen 3 tonluk sac levha, iki işçiye mezar oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişiden fabrika sahibi tutuklanırken, işletme müdürü ve şef adli kontrolle serbest bırakıldı.
- Kırıkkale Yahşihan OSB'deki bir fabrikada kaza yaşandı.
- Hava kazanı içinde kaynak yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), 3 tonluk sac levhanın düşmesiyle hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı.
- İşletme sahibi Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İşletme müdürü ve işletme şefi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Acı olay Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada yaşandı. Hava kazanı içerisinde kaynak işlemi yapan Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), yaklaşık 3 tonluk sac levhasının düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından iki işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Atay, Nokta Camii'nde, Omay ise Selim Özer Camii'nde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sorumluluğu bulunan işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen işletme sahibi Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
İşletme Müdürü F.B. ile işletme şefi İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.