Mersin'in Erdemli ilçesinden birçok ülkeye ihraç edilen limonda hasat sonu yaklaştı. Yüzde 70'ini kadınların oluşturduğu ayrıştırma ve paketleme tesislerinde yoğun mesai yapılıyor. Geçen yıl sezonda bahçede kilogramı 5 ile 10 TL olan limon, bu sene 35 ile 50 TL arasında alıcı buldu.

Mersin'de limon hasadının sonuna gelindi. Limon deposu olarak bilinen Erdemli ilçesinde hem hasatta hem de tesislerdeki ayrıştırma ve paketlemede binlerce tarım işçisi emek veriyor.

Eylül ayı ile birlikte hasadın başladığı bölgede mart ayında sezon bitme aşamasına geliyor. Toplanan limonlar iç ve dış piyasaya satılırken, önemli bir bölümü de yazın tüketilmek için soğuk hava depolarına kaldırılıyor.

Çalışanların yüzde 70'i kadın! Hasadın sonuna gelindi... Geçen yıl 10 liraydı, bu yıl 50

BU YIL KİLOSU 50 TL

Binlerce ailenin ekmek yediği limonun yetiştirilmesinden, hasadına, ayrıştırmasından paketlemesine kadar ki bölümde çalışanların yüzde 70'ini ise kadınlar oluşturuyor. Geçen yıl sezonda bahçede kilogramı 5 ile 10 TL olan limon, bu sene 35 ile 50 TL arasında alıcı buldu.

"BİR ÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR"

Limonda hasat sonuna geldiklerini belirten üretici esnaflardan Murat Topal, son hasatların yapıldığını ancak tesislerde yoğun mesainin devam ettiğini söyledi. Topal, "Hasat edilen depoya alınan ürünler tesiste tek tek ayrıştırılıp başta yurt içinde İstanbul'dan Diyarbakır'a Van'dan Ankara'ya kadar yurdun her yerine gönderiliyor. Bunun yanı sıra Balkanlar'dan Rusya'ya ve Orta Doğu‘ya bir çok ülkeye ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaklaşık 1 milyon ton limon üretimi yapıldığına dikkat çeken Topal, Mersin'in Türkiye'de limon üretiminde birinci sırada yer aldığını vurguladı. Kadınların üretimdeki önemine de vurgu yapan Topal, "Limon üretiminde dalından sofraya kadar olan süreçte kadınlar yoğun mesai harcıyor. Narenciye paketleme fabrikalarında çalışan ve istihdam ettiğimiz personelin yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor" dedi.

