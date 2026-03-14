NBA’de Detroit Pistons, Memphis Grizzlies’i 126-110 mağlup ederken Jalen Duren 30 sayı ve 13 ribauntla öne çıktı. Houston Rockets ise Kevin Durant’ın 32 sayılık performansıyla New Orleans Pelicans’ı 107-105 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 107-105 mağlup etti. Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant, 32 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle takımına liderlik etti. Amen Thompson 23 sayı ve 12 ribaunt, Reed Sheppard 18 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada süre almadı.

Pelicans'ta ise Dejounte Murray'nin 35 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Zion Williamson, 21 sayıyla oynadı.

PISTONS, SAHASINDA KAYBETMEDİ

Detroit Pistons, sahasında Memphis Grizzlies'i 126-110 yendi. Yedi oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Jalen Duren, 30 sayı ve 13 ribaunt, Cade Cunningham ise 17 sayı ve 15 asistlik performans sergiledi.

Grizzlies'te Javon Small 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ty Jerome 21, Cam Spencer 19 sayı üretti.

