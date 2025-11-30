Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci günü tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren Özgür Özel, 1.385 delegeden 1.333’ünün oyunu alarak iki yılda dördüncü defa genel başkan seçildi.Öte yandan parti içerisindeki kavga kurultaya da sıçradı. Genel Başkan Özgür Özel, son dönemde peş peşe “Partiyi rüşvet ve yolsuzluklardan temizleyin” çıkışlarıyla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu’na kürsüden sert sözlerle cevap verdi.

HABER MERKEZİ - Özel, sosyal medya hesabından “Arınma” çağrısı yapan, TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nu, isim vermeden “Müesses nizamla iş birlikçi olanlara yer yoktur” sözleri ile suçladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

MUHALİFLERİ HEDEF ALDI

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içi muhalifleri hedef alan Özgür Özel “Elinde kumandası, üstünde pijaması oturanlara sesleniyorum” diyerek “Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün; dayanışma, direnme günüdür. Gün; bu kara düzene itiraz etme günüdür. Ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin. Evde, elinde kumandasıyla oturan, pijamalıya sesleniyorum. Ya meydanlara çıkacaksın, bu darbeyle yüzleşeceksin, nereye davet ediliyorsan oraya güç vereceksin, itiraz edeceksin, sandığı, cumhuriyeti kurtaracaksın. Ya da sonra hiç hayıflanmayacaksın” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı

GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ KAPIYI GÖSTERDİ

CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısındaki veda konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayarak ağladığı selefi Kılıçdaroğlu’nu bu kez “İş birlikçi olmakla” suçladı. Özel “Müesses nizamla iş birlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan arınacaktır. Bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerden sokaklardan ve meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacaktır. Çünkü bu parti artık seçim gecesi ışıkları erkenden söndüren, üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak. CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak” dedi.

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu

Kurultayı çok sayıda siyasi partiden temsilciler de takip etti. AK Parti adına Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Ankara Miletvekili Murat Alparslan kurultaya katılırken, MHP temsilci göndermedi.

ÖZEL’İN PM LİSTESİNE RAKİP ÇIKTI

Öte yandan bugün gerçekleştirilecek Parti Meclisi seçimlerinde Özel’in listesine de rakip çıktı. Örsan Öymen, İlke ve Demokrasi Hareketi olarak Parti Meclisi için anahtar liste çıkaracaklarını açıkladı. Öymen “Desteklerinizi bekliyoruz. Güçlü PM hem partimize hem Genel Başkana güç karar. Ben de PM adayıyım” ifadelerini kullandı.

Editör:SEZER DOĞRU

