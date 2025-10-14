Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İran Hamas'a sırtını döndü! "Aksa Tufanı hataydı' itirafı 

İran Hamas'a sırtını döndü! "Aksa Tufanı hataydı' itirafı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran, Suriye'de desteklediği Baas rejimin devrilmesinin ardından suçu Hamas'a attı. Tahran, Hamas ile İsrail arasındaki Gazze ateşkesini ve esir takasına ilişkin yaptığı değerlendirmede 7 Ekim Aksa Tufanı'nı bir hata olarak yorumladı.

 

İran’ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslami, Hamas ile İsrail arasındaki Gazze ateşkesini ve esir takasını değerlendirdi.

İsrail’in Gazze’nin yüzde 80’ini yok ettiğine ve en az 68 bin kişiyi katlettiğine işaret edilen makalede “Suriye’nin siyonizm karşıtı cepheden çekilmesi ve ABD ve İsrail tarafından yutulması, son iki yıldaki olayların en büyük kayıplarından biridir. Bu kayıp, Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki el-Aksa Fırtınası Harekâtı’nın olumsuz sonuçlarından biri olarak değerlendirilmelidir” denildi.

İran Hamas'a sırtını döndü!

Tel Aviv’in saldırılarında Lübnan’da da 4 bin kişinin hayatını kaybettiği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölmesinin de büyük kayıp olduğu vurgulanarak “Lübnan’a verilen kayıpların bir diğer önemli kısmı da ABD’ye bağlı ve Lübnan’da siyonist rejimle aynı çizgide olan bir hükûmetin iktidara gelmesidir. Bu da ülkeyi ABD ve İsrail’in nüfuz alanından uzak tutmak için onlarca yıldır gösterilen tüm çabaların boşa gitmesi anlamına gelmektedir” yorumunda bulunuldu.

