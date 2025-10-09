Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD, İran'ı petrol üzerinden vuracak! Yüzde 50'lik yaptırım kararı

ABD, İran'ı petrol üzerinden vuracak! Yüzde 50'lik yaptırım kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD, İran&#039;ı petrol üzerinden vuracak! Yüzde 50&#039;lik yaptırım kararı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrol ve petrokimya ihracatını kolaylaştıran 50’den fazla kişi, şirket ve gemiye yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırımların nedeni olarak ise, İran’ın enerji gelirleri üzerinden terör örgütlerine sağladığı finansmanı engellemeyi hedeflediği iddiaları gösterildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın petrol ve petrokimya ihracatına karşı çabaların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) satışı ile sevkiyatını kolaylaştıran 50'den fazla kişi, şirket ve geminin yaptırım listesinde eklendiği kaydedildi.

ABD, İran'ı petrol üzerinden vuracak! Yüzde 50'lik yaptırım kararı - 1. Resim

YAPTIRIMLARIN SEBEBİ NE? ABD'DEN TERÖR İDDİASI

Yaptırımların yüz milyonlarca dolarlık İran LPG'sini taşıyan bir ağ, gölge filo gemileri ile Çin merkezli bir ham petrol terminali ve bağımsız bir "teapot" rafineriyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, bu unsurların İran'ın petrol ve petrol ürünlerini ihraç ederek gelir elde etmesinde önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu aktörler toplu olarak milyarlarca dolar değerinde petrol ve petrol ürünlerinin ihracatını mümkün kılarak İran rejimine ve ABD'yi tehdit eden terörist gruplara verdiği desteğe kritik gelir sağladı." ifadeleri yer aldı.

İRAN'IN NAKİT AKIŞINA DARBE

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Hazine Bakanlığı, İran'ın enerji ihracat mekanizmasının temel unsurlarını ortadan kaldırarak İran'ın nakit akışını bozuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ın ABD'yi tehdit eden terörist gruplara fon sağlama kabiliyetini bozduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İran'ın enerji ürünlerinin ticaretinde yer alan yaklaşık 40 kişi, kuruluş ve gemiye yaptırım uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

