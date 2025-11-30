Serie A'nın 13. haftasında heyecan Arena Garibaldi’de oynanacak Pisa-Inter mücadelesiyle devam ediyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Pisa, güçlü rakibi Inter’i konuk etmeye hazırlanıyor. Pisa-Inter maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı netlik kazanmaya başladı.

PİSA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Pisa-Inter maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 üzerinden şifreli ve canlı yayınlanacak.

PİSA-INTER MAÇI NE ZAMAN?



Pisa-Inter maçı 30 Kasım Pazar günü Arena Garibaldi’de oynanacak. Büyük karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

PİSA-INTER MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?



Inter'in yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu’nun maç kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Muhtemel ilk 11'de yer alan Çalhanoğlu'nun sahada süre alması bekleniyor.

PİSA-INTER MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Pisa muhtemel 11: A. Šemper, A. Calabresi, A. Caracciolo, S. Canestrelli, I. Touré, I. Vural, M. Aebischer, M. Léris, M. Tramoni, S. Moreo, M. Nzola

Inter muhtemel 11: Y. Sommer, M. Akanji, Y. Bisseck, A. Bastoni, C. Augusto, N. Barella, Hakan Çalhanoğlu, P. Sučić, F. Dimarco, M. Thuram, L. Martínez

Editör:BETÜL TOKKAN

