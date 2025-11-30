İngiltere’de bir gardiyan, bir mahkumun hücresinde hükümlüyle birlikte, bilgisayarda futbol oynarken gizlice filme alındı. Sosyal medyada viral olan görüntüler ülkede büyük bir tartışmaya neden oldu.

Sosyal medya platformu TikTok’ta viral olan bir videoda, İngiltere’deki bir gardiyanın gizlice çekilmiş görüntüleri yer aldı. Videoda ismi açıklanmayan gardiyanın bir mahkum ile birlikte bir bilgisayar futbol oyunu oynadığı, arkada bulunan başka bir gardiyanın ise onları izlediği görüldü.

İZLENDİĞİNİ ANLAYINCA KAÇTI

Farklı bir mahkum tarafından hapishaneye gizlice sokulan cep telefonu ile çekilen görüntülerde, söz konusu gardiyanın görüntülendiğini anlayınca oradan koşarak çıktığı görüldü.

Gardiyan, mahkum ile hücrede FIFA oynadı! Burası tatil kampı değil

Geçen yıl Londra’nın güneyindeki HMP Wandsworth Hapishanesi’ndeki bir mahkum, bir kadın gardiyanın bir mahkum ile olan ilişkisini sosyal medyada paylaşmıştı.



Son olayın hangi cezaevinde gerçekleştiği henüz açıklanmadı, ancak İngiltere Adalet Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan ihbar üzerine ise video ve sosyal medya hesabı TikTok'tan kaldırıldı.

"BURASI BİR TATİL KAMPI DEĞİL"

Hükümet kaynakları, video oyunları oynamanın ilişkilerin kurulmasına ve hapishanedeki şiddetin azaltılmasına yardımcı olduğunu belirterek gardiyanın hiçbir yanlış yapmadığını savundu. Ancak, Bakan Robert Jenrick, "Hapishanelerin cezalandırma amaçlı olması gerekiyor. Burası bir tatil kampı değil. suçlu artık neden hapse girmekten korksun ki?" diyerek bu görüşe karşı çıktı.

Editör:AYŞEGÜL DAHİ

