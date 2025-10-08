İran, İsrail lehine sahada! Suriye’yi bölmek için YPG’yi kullanıyorlar

Suriye’nin ticari başkenti Halep’te PKK dehşeti yaşandı. Suriye güvenlik güçlerinin Şeyh Maksut’tan kuzey aksına çıkan bir tüneli keşfetmesi ile başlayan gerilim gece saatlerinde şiddetli çatışmaya evrildi. Suriyeli güvenlik kaynakları, olayın merkezinde PKK içerisinde kamufle olan rejim unsurlarının bulunduğunu ve İran merkezli bir kışkırtma yaşandığını aktardı. Suriyeli güvenlik kaynağı, tahrikin zamanlamasına dikkat çekti ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Kamışlı ziyaretinin hemen akabinde yaşanan olayların organize bir hedef şaşırtma eylemi olduğunu ve arka planında İran istihbaratının bulunduğunu aktardı.

TÜNEL BULUNDU, SİLAHLAR KONUŞTU

Şam’da konuştuğumuz güvenlik kaynağı, PKK’nın beş gündür bu provokasyona hazırlandığını ve yürüttüğü bütün faaliyetlerin yakından izlendiğini aktararak şu bilgileri paylaştı: ABD’li temsilci Barrack üç gün önce PKK işgalindeki Kamışlı’ya gitti. Suriye parlamento üyelerinin seçildiği gün yapılan toplantıda Amerika tarafı, Ferhat Abdi Şahin ve PYD-YPG kanadına Suriye’nin parçası olmaları gerektiği yönünde telkinde bulundu. Nitekim görüşme sonrası PKK’lı Şahin de bu minvalde ifadeler kullandı. Ancak tam bu vasatta Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksut bölgeleri karıştı. Olayların merkezinde PKK’ya sığınan Nusayri Baas artığı asker, subay ve Şebbiha milisleri var. Halep’te hâlen varlığını sürdüren PKK’lı teröristlerin himayesine giren ayrılıkçı Nusayriler ve bizatihi İran’ın Suriye’ye taşıdığı Şii milisler olayların fitilini ateşledi. Amaçları içerideki onlarca Şebbiha ve Esad artığı askerleri sivil görünüm altında bölgeden çıkarmaktı. Sırf bu amaçla kazdıkları bir tüneli keşfettik ve patlattık. Ayrıca son beş gündür iki mahallede ciddi hareketlilik yaşanıyordu. Büyük bir sızma harekâtına hazırlandıklarını tespit ettik. Pazartesi akşam saatlerinde güvenlik güçleri Leyramon Kavşağı, Meydan, Kastillo, Sanayi, Şeyh Hıdır ve Cendul bölgelerinde tedbirler aldı.

SALDIRILAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Yapılan takviyeleri gören ve sızma planı çöken örgüt, birliklerimize ve sivil bölgelere kurşun yağdırmaya başladı. Gece boyunca Seyf ed-Devle, el-Meydan, Bostan el-Paşa semtlerini ağır silahlarla vurdular. En az 14 sivil yaralandı, üç kişi şehit oldu. Tüm bu bombardımanlarda Eşrefiye ve Şeyh Maksut’taki sivilleri kalkan olarak kullandılar. Misillemede bulunurken örgütün bu acımasız tavrına karşı azami dikkat gösterdik. Bakanlığımız ilk andan itibaren 10 Mart mutabakatına bağlı olduğunu ilan etti. Sabah ateşkes sağlandı ve herkes eski noktasına döndü. YPG orada bir hançer gibi. Onların varlığı tıpkı kuzey ve doğu bölgelerimizi nasıl tehdit ediyorsa Halep’te de aynı sıkıntı var. İstikrarı önleyen bir faktör olarak kullanılıyorlar. Bu seferki kışkırtma İran kaynaklıydı. Çünkü ABD Özel Temsilcisi, SDG ile Şam arasında bir görüşme planı için Kamışlı’ya gitmişti. Tam da bu sırada Halep’i karıştırmak özel bir stratejinin ürünüydü. Amaçları hem Şam ve SDG’nin hem de Türkiye-ABD arasında kriz üretmekti. Bir taşla birkaç kuş vurmak istediler. Diğer yandan olağan şüpheli ve Kürtleri kışkırtan güç olarak ABD’yi sebep olarak gösteren bir propaganda yürüterek ciddi bir kamuoyu oluşturdular.

TEL AVİV VE TAHRAN’IN ORTAK STRATEJİSİ

Suriyeli araştırmacı Ammar Jelo’ya göre Şeyh Maksut provokasyonu iyi çalışılmış bir taktik hamleydi. İran’ın Suriye devrimi sonrası PKK’ya sığınan rejim kalıntısı Nusayri ayrılıkçılar ve Dürziler üzerinden oyun kurmaya devam ettiğini vurgulayan Jelo, “Bu noktada İsrail’le ortak bir stratejiye sahipler. Her iki ülke hem PKK hem de ayrılıkçı yapılara lojistik, istihbarat, silah ve para desteği sağlıyor. Hem Suriye hem de Irak ölçeğinde iki ülke arasında bir koordinasyon var. Hedefleri Türkiye’nin Irak-Suriye ve İslam dünyası üzerinde artan nüfuzunu kırmak. Diğer yandan YPG-SDG ile Şam arasında ne zaman bir görüşme gerçekleşse mutlaka aynı sıkıntılar yaşanıyor. Böyle bir karmaşa sadece İsrail ve İran’ın işine yarıyor. Tom Barrack, Kamışlı’ya gittiği günün hemen ertesinde yaşananlar bu sebeple şaşırtıcı değildi. Orada CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper da hazırdı. Yaşanan çatışmaya rağmen üç gün sonra SDG ve Şam yönetimi başkentte buluştu ve oyun bozuldu” dedi.

ÇATIŞMA, SABAHA KADAR SÜRDÜ