İstanbul Beyoğlu'nda adeta 'insanlık ölmüş' dedirten skandal bir olay yaşandı. 2 şahıs, sara nöbeti sonrası bayılan adamın kıyafetini ve telefonunu çaldı. Çevredeki bütün güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet ekipleri, 2 ay boyunca faillerin izini sürdü. 2 şüpheli, 2 ayın sonunda yine aynı mahallede yakalandı.

Beyoğlunda insanlık ölmüş dedirten olay! Sara nöbeti geçirip bayılan adamın neyi varsa çaldılar

ERHAN YAVUZ, SARA NÖBETİ GEÇİREREK BAYILDI

Olay, Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erhan Yavuz isimli vatandaş sokak ortasında yürüdüğü sırada sara nöbeti geçirerek bayıldı.

YARDIM ETMEK YERİNE NEYİ VARSA ÇALDILAR

Yavuz'u o halde gören B.T. (43) ve C.C.D. (50) isimli şahıslar ise, yere yığılan adama yardım etmek yerine üzerinde bulunan eşyalarını ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.



Dakikalar sonra kendine gelen Yavuz, eşyasının çalındığını fark edince durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Vicdanları yaralayan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yavuz'un nöbet geçirdiği, nöbet sırasında bayılmasının ardından gelen 2 kişinin eşyalarını çalarak sokaktan uzaklaştıkları anlar yer aldı.

2 AYLIK TAKİP SONUCU YAKALANDILAR

Yapılan şikayet üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erhan Yavuz'un kıyafetlerini çalan hırsızların peşine düştü.

Çevredeki bütün güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet ekipleri, 2 ay boyunca faillerin izini sürdü. 2 şüpheli, 2 ayın sonunda yine aynı mahallede yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

