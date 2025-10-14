Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şehit edilen Filistinli gazetecinin son mesajı: Savaş bitse bile Gazze'nin yanında olun

Şehit edilen Filistinli gazetecinin son mesajı: Savaş bitse bile Gazze’nin yanında olun

Şehit edilen Filistinli gazetecinin son mesajı: Savaş bitse bile Gazze’nin yanında olun
Gazze’deki soykırımı dünyaya duyurduğu için İsrail’in hedef gösterdiği Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi öldürüldü. Son mesajında Gazze’ye destek veren, yanında duran ve protesto düzenleyen herkese teşekkür mesajı göndererek “Savaş bitse de Gazze’nin yanında olun” dedi.

 

Gazze’deki soykırımı dünyaya duyurduğu için İsrail’in hedef gösterdiği Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi öldürüldü. Son mesajında Gazze’ye destek veren, yanında duran ve protesto düzenleyen herkese teşekkür mesajı göndererek “Savaş bitse de Gazze’nin yanında olun” diye çağrı yapan Caferavi, İsrail’in Sabra Mahallesi’nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almaya çalıştığı sırada kaçırıldı.

Şehit edilen Filistinli gazetecinin son mesajı: Savaş bitse bile Gazze’nin yanında olun - 1. Resim

İsrail yanlısı gruplar tarafından kaçırılan Caferavi, yedi kurşunla öldürüldü. ABD merkezli Instagram hesabındaki 330 binden fazla takipçiye, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hâle gelmişti.

Öte yandan Meta’nın, Caferavi’nin katledilmesinin hemen ardından Instagram profilini sildiği ortaya çıktı.

Şehit edilen Filistinli gazetecinin son mesajı: Savaş bitse bile Gazze’nin yanında olun - 2. Resim

CAFERAVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ 

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdü.

Filistin basınında yer alan haberlerde, Caferavi'nin Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail destekli yasa dışı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı ifade edildi.

Filistinli gazeteci Caferavi'nin "basın" yazılı çelik yelek giyimli naaşının Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Çok sayıda Filistinli gazeteci Caferavi'nin ölümünü üzüntüyle karşılayarak, taziye mesajı yayımladı.

Al Jazeera'ya konuşan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından bir kaynak, ateşkesin başlamasıyla Gazze'nin güneyinden kuzeyine geri dönen zorla yerinden edilmiş Filistinlileri de hedef aldığına dikkati çekti.

ABD merkezli Instagram sosyal medya hesabındaki 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım sırasında Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktaran Caferavi, özellikle Arap dünyasında tanınır hale gelmişti.

İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak kendisini hedef göstermişti.

