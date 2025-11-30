Adana'da 8 yaşındaki çocuğu arabaya vuran ardından yere fırlatan şahıs yakalandı. Şüphelinin çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.

İzleyenlerin yüreklerini sızlatan olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Dün gece yaşanan korkunç olayda bir kadın ve bir erkek yanlarında 3 çocukla ara sokağa girmiş, şahsın çocuklardan birini feci şekilde darbetmesi anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.

SALDIRGAN BABASI ÇIKTI!

Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 8 yaşındaki M.K.'nin babası Abdurrahman B. (33) olduğunu belirledi.

Polis yaptığı operasyonla babayı gözaltına aldı.

Babanın ifadesinde çocuğunu yanından uzaklaştığı için darbettiğini söylediği öne sürüldü.

Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.

Editör:ÇAĞLA ÇAĞLAR

