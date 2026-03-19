Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Maçın ardından sahneye çıkan Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın Galatasaray için söylediği sözler tepki çekti. Peki, Steven Gerrard kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Müsabaka sonrasında Liverpool'un eski futbolcusu Steven Gerrard, sarı-kırmızılı takım hakkında tepki çeken sözler sarf etti. Gerrard, "Galatasaray baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlandıklarını gördünüz ki bu acınası.. Birkaç ciddi sakatlıklar yaşadılar ama Liverpool, Galatasaray'ı sıradan gösterdi. Bence çok acınasıydılar." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ardından Steven Gerrard ile ilgili araştırmalar başladı.

STEVEN GERRARD KİMDİR?

İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör Steven George Gerrard, 30 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerinin büyük bir bölümünde İngiltere Premier League kulübü Liverpool'da forma giymiştir ve kaptanlık görevi yapmıştır. Daha sonra da MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'e transfer olmuş, futbolu burada bırakmıştır. Eski İngiltere millî futbol takımı oyuncusu ve kaptanıdır. Liverpool'daki son maçına 24 Mayıs 2015 tarihinde 6-1 kaybettikleri Stoke City karşısında çıkmış ve Liverpool'daki son golünü de bu maçta atmıştır.

9 yaşında Liverpool'un genç takımında sağ kanatta futbola başlayan Gerrard, Robbie Fowler, Michael Owen, Steve McManaman, Jamie Carragher, Jamie Redknapp gibi Liverpool altyapısından çıkan bir oyuncudur. Sonraları mevkisi değişmiş ve çift yönlü orta saha olarak görev yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Liverpool'un UEFA Kupası finalinde Alaves'i 5-4 yendiği maçta takımı adına 2.golü kaydetmiştir. 2001'in Kasım ayında İngiltere millî takımı ile ilk golünü Almanya'ya karşı atan Gerrard aynı yıl İngiltere'de Yılın En İyi Genç Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

2004-2005 Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Gerrard, grup aşamasında Olimpiakos'a attığı gol ile taraftarın gözdesi olmuştur. 24 Mayıs 2015'te Liverpool'un Stoke City'ye 6-1 yenildiği Premier Lig maçında takımının tek golünü kaydederek Liverpool formasına veda etmiştir.

24 Kasım 2016 tarihinde futbolculuk kariyerini bitirdiğini açıkladı.



