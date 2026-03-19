ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir restoranda görevli garson robot kontrolden çıkarak dans etmeye başladı. Hızını alamayan robot yiyecekleri ve servis araç gereçlerini etrafa saçarken, o anlar sosyal medyada viral oldu. Kısa sürede yayılan videoya yorum yağdı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde bulunan bir restoranda bir servis robotunun dans ederken kontrolden çıktığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Müşterileri eğlendirmek için dans eden bir robot, bir anda kontrolden çıkarak ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Haidilao isimli güveç restoranında müşterilerin karşısına çıkan robot, üzerindeki önlüğüyle müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Kollarını sallayarak sergilediği neşeli figürler ilk başta müşterilerin ilgisini çekti ve kahkahalara neden oldu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Ancak eğlenceli başlayan gösteri kısa sürede tehlikeli bir hal aldı. Giderek hızlanan hareketler sergileyen robot, masalara fazlasıyla yaklaşınca dengesini kaybetti. Bir anda kolları müşterilerin yemek tabaklarına çarpan robot, tabakların, çatal bıçakların ve sosların etrafa saçılmasına neden oldu. O anlarda müşteriler panikle bağırırken, restoran çalışanları hızla müdahale etti.

Üzerine sos ve yiyecek bulaşan robotu masadan uzaklaştırmaya çalışan görevliler, cihazı kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. Ancak robotun agresif şekilde hareket etmeye devam etmesi müdahaleyi zorlaştırdı. Üç personel robotu durdurmaya çalışırken, bir başka çalışan da cihazı devre dışı bırakmak için telefondan işlem yaptı.

Yaşanan ilginç anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede viral olan görüntüler milyonlarca kullanıcıya ulaşırken, olayla ilgili binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar durumu komik bulurken, bazıları ise bu tür teknolojilerin güvenliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası