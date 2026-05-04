MURAT ÖZTEKİN- Fotoğraf sanatçısı Ci Demi’nin sıra dışı İstanbul fotoğrafları, Şule Gazioğlu Gallery tarafından İngiltere’ye taşınıyor.

“Something Is Amiss” başlıklı serisi, 14-17 Mayıs tarihlerinde Londra’daki Olympia’da gerçekleşecek faaliyetin Discovery bölümünde sanatseverlere sunulacak. Gün ışığında kullanılan flaş tekniğiyle oluşturulan kareler, gündelik sahneleri alışıldık hâlinden çıkararak izleyicide hem tanıdık hem de mesafeli bir etki yapıyor.

Sanatçı, İstanbul’da yaşamanın hem büyüleyici hem de ağır gerçekliğine farklı manzara ve portrelerle dikkat çekiyor.

Sanatçı “Şehirdeki cansız kalabalıklar ile yalnızca bu kente özgü canlı nesnelerin yan yana gelişi, İstanbul’da bir şeylerin gerçekten yerinden oynamış olduğu duygusunu belirgin kılıyor” diyor.

