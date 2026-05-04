Her yıl 1 milyon tarihî eser ele geçiriliyor: Çoğu sikkeden oluşuyor
Türkiye, kültür varlıklarının kaçakçılığıyla mücadelesini sürdürürken, her yıl yurt dışına çıkarılmadan ele geçirilen 1 milyondan fazla tarihî eser arasında özellikle sikkelerin öne çıktığı belirtildi.
Yurt dışına çıkarılan eserlerin Türkiye’ye geri dönüşü devam ederken, kültür varlıklarının ülke içindeki kaçakçılığına da göz açtırılmıyor.
Her sene ise 1 milyondan fazla tarihî eser, daha yurt dışına çıkarılmadan ele geçiriliyor. Bu eserlerin çoğu ise sikkelerden meydana geliyor.
Gaziantep’teki “Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı” çerçevesinde açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, kurumlararası iş birliğinin sahadaki başarıyı artırdığını söyledi.
Boz sözlerine şöyle devam etti:
“Bu iş birliği sayesinde yurt içinde de çok fazla eser yakalanıyor. Her sene ağırlığı sikkelerden oluşmak üzere 1 milyonun üzerinde eser yakalandığını söyleyebiliriz. Bunlar Türkiye’de yakalanmasa yurt dışına kaçırılacak ve belki iadesini sağlayabileceğiz belki sağlayamayacağız.”