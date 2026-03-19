Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Bayram trafiği oluşmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşurken, özellikle Bekirdere Viyadüğü mevkisi Anadolu istikametinde araç sayısında belirgin bir artış gözlendi. Trafik akışının kesintisiz sağlandığı bildirildi.

Bu yıl da değişmedi! TEM'de bayram yoğunluğu başladı

DENETİMLER ARTIRILDI

Güvenli ulaşım için bölgede denetimlerini artıran trafik ekipleri, güzergah boyunca radarla hız kontrolü yapıyor. Emniyet şeridi ihlalleri, emniyet kemeri takılması ve seyir halindeyken cep telefonu kullanımı konularında denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarıyor.

Öte yandan yetkililer, güzergahta etkili olan yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğünü belirterek, sürücüleri aşırı hız, uykusuzluk ve dikkatsizlik konularında dikkatli olmaları için uyarıyor.

