2026 Ramazan Bayramı süresince marketlerin çalışma düzeni vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde zincir marketlerin büyük bölümü normal düzende hizmet verirken ilk günü için '' Bayramda marketler açık mı?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefoursa bayram çalışma saatleri...

Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş planı yapan vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma saatlerini mercek altına aldı. Bayram öncesinde eksiklerini tamamlamak isteyenler arefe günü ve bayramın ilk günü marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bayramda marketler açık mı?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın ikinci ve üçüncü günü zincir marketler genellikle normal çalışma saatlerinde açık oluyor. Bayramın ilk günü ise marketlerin kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerden konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken daha önceki yıllarda genellikle marketlerin bayramın birinci günü kapalı olduğu biliniyor. Vatandaşların ise bu ihtimale uygun şekilde alışverilşlerini gerçekleştirmeleri öneriliyor.

BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri: Bayramda marketler açık mı?

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Bayram öncesine denk gelen 19 Mart Perşembe günü marketler genel olarak faaliyetlerini sürdürüyor. BİM, A101 ve ŞOK başta olmak üzere zincir marketler gün boyunca müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri: Bayramda marketler açık mı?

BAYRAMIN 1. GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın ilk günü olan 20 Mart Cuma önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da zincir marketlerin büyük kısmının kapalı olması bekleniyor. Bu nedenle bayramın birinci gününde alışveriş yapmak isteyenlerin bayram öncesi hazırlıklarını yapması gerekiyor.

BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri: Bayramda marketler açık mı?

BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CARREFOURSA BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın ilk günü geçtiğimiz senelerde olduğu gibi BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefoursa gibi zincir marketlerin kapalı olabileceği tahmin ediliyor. Fakat çalışma saatleri ve düzenleri marketlerde farklılık gösterebiliyor. Daha önceki senelerde bayramın ilk günü çoğunlukla kapalı olan marketler, ikinci ve üçüncü gününde normal çalışma saatlerinde hizmet veriyor.

Zinir marketlerin bayram çalışma düzeni ve kapalı olup olmadığına dair net bilgi işletmelerce paylaşılmadı. Vatandaşların daha evvelki düzenlemeleri dikkate alarak bayram öncesi tedbirli olamaları öneriliyor.

BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri: Bayramda marketler açık mı?

İşte zincir marketlerin çalışma saatleri;

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ:

Cuma

(Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması öngörülüyor)

09:00–21:30

Çalışma saatleri farklı olabilir

Cumartesi

(Ramazan Bayramı)

09:00–21:30

Çalışma saatleri farklı olabilir

Pazar

(Ramazan Bayramı)

09:00–21:30

Çalışma saatleri farklı olabilir



A101 ÇALIŞMA SAATLERİ:

Cuma

(Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması öngörülüyor)

09:00–21:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

Cumartesi

(Ramazan Bayramı)

09:00–21:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

Pazar

(Ramazan Bayramı)

09:00–21:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

BİM, A101, ŞOK bayram çalışma saatleri: Bayramda marketler açık mı?

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ:

Cuma

(Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması öngörülüyor)

09:00–21:30

Çalışma saatleri farklı olabilir

Cumartesi

(Ramazan Bayramı)

09:00–21:30

Çalışma saatleri farklı olabilir

Pazar

(Ramazan Bayramı)

09:00–21:30

Çalışma saatleri farklı olabilir

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ:

Cuma

(Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması öngörülüyor)

09:00–22:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

Cumartesi

(Ramazan Bayramı)

09:00–22:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

Pazar

(Ramazan Bayramı)

09:00–22:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ:

Cuma

(Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması öngörülüyor)

09:00–22:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

Cumartesi

(Ramazan Bayramı)

09:00–22:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

Pazar

(Ramazan Bayramı)

09:00–22:00

Çalışma saatleri farklı olabilir

