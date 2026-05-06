Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndan elenmesine neden olan 1-0'lık Konyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın hakkında "istifa" tezahüratları yapıldı. TÜPRAŞ Stadyumu'nda son düdüğün ardından soyunma odasında yaşananlarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı Konyaspor maçını, Enis Bardhi’nin 90+8'inci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kaybetti. Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda edilmesine neden olan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın yönelik sert tepki gösterdi. Müsabakanın ardından soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

Sergen yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 59 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

SERDAL ADALI VAZGEÇİRDİ

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Sergen istifa" tezahüratları yapılan ve ve tribünden su şişesi fırlatılan 53 yaşındaki çalıştırıcı, çok sinirli ve üzgün şekilde soyunma odasına giderek, tepkiler sebebiyle görevi bırakma kararı aldı. Ancak Başkan Serdal Adalı ve yöneticilerin, Yalçın'ı istifa kararından vazgeçirdiği belirtildi.

Sergen Yalçın - Serdal Adalı

TRABZON MAÇI KARARI

Sergen Yalçın'ın, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor. Beşiktaş, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda bordo-mavili ekibi konuk edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası