Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi: İstifadan döndü, Trabzonspor maçına çıkacak
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndan elenmesine neden olan 1-0'lık Konyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın hakkında "istifa" tezahüratları yapıldı. TÜPRAŞ Stadyumu'nda son düdüğün ardından soyunma odasında yaşananlarla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
- Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'a 1-0 yenilerek, Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti.
- Taraftarlar, Sergen Yalçın'a yönelik sert tepki göstererek, istifa tezahüratlarında bulundufırlattı.
- Sergen Yalçın, soyunma odasında görevini bırakma kararı aldı. Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler, deneyimli hocayı bu kararından vazgeçirdi.
- Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor ile 9 Mayıs Cumartesi akşamı oynanacak lig maçında takımın başında olması bekleniyor.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı Konyaspor maçını, Enis Bardhi’nin 90+8'inci dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kaybetti. Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda edilmesine neden olan karşılaşmada Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın yönelik sert tepki gösterdi. Müsabakanın ardından soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta istifa sesleri: Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı
SERDAL ADALI VAZGEÇİRDİ
Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre; Sergen istifa" tezahüratları yapılan ve ve tribünden su şişesi fırlatılan 53 yaşındaki çalıştırıcı, çok sinirli ve üzgün şekilde soyunma odasına giderek, tepkiler sebebiyle görevi bırakma kararı aldı. Ancak Başkan Serdal Adalı ve yöneticilerin, Yalçın'ı istifa kararından vazgeçirdiği belirtildi.
TRABZON MAÇI KARARI
Sergen Yalçın'ın, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor. Beşiktaş, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda bordo-mavili ekibi konuk edecek.