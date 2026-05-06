YSK’da görev süresi sona eren başkan ve başkanvekili için yapılan seçim sonrası yeni başkan Dr. Serdar Mutta seçildi. Yargıtay üyeliği görevini sürdüren Mutta’nın eğitim hayatı, hukuk kariyeri ve daha önce üstlendiği görevler merak edilmeye başlandı.

SERDAR MUTTA KİMDİR, NERELİ?

Dr. Serdar Mutta, 1 Ocak 1974 tarihinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. Kırıkhan Lisesi’nden mezun olan Mutta, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı. 1995 yılında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra askerlik görevini İzmir Konak’ta askeri hakim olarak yaptı.

Meslek hayatına Beyoğlu hakim adayı olarak başlayan Serdar Mutta; Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu hakimliklerinde görev aldı. Daha sonra Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı ile HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu.

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevini de üstlenen Mutta, 16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Halen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürüyor. Hukuk alanındaki akademik çalışmalarıyla da öne çıkan Mutta’nın yayımlanmış eserleri bulunuyor.

Serdar Mutta, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” başlıklı tez çalışmasıyla akademik kariyerine başlayan Mutta, 2021 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

YSK'NIN YENİ BAŞKANI OLDU

Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen yeni YSK üyeleri, gerçekleştirilen yemin töreniyle görevlerine başladı. Törenin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener’in yerine Dr. Serdar Mutta YSK Başkanı olarak seçildi. Başkanvekilliği görevine ise İsmail Kalender getirildi.

