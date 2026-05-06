Yüksek Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde yeni başkan Serdar Mutta, başkanvekili ise İsmail Kalender oldu.

YSK üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye, bugün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından da 16.00'da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkanvekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Seçimde YSK Başkanı Ahmet Yener'in yerine Serdar Mutta seçildi. Başkanvekili ise İsmail Kalender oldu.

SERDAR MUTTA KİMDİR?

01.01.1974 tarihinde Kırıkhan/Hatay’da doğdu. Kırıkhan Lisesini bitirdi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Konak/İzmir’de Askeri Hakim olarak yaptı.

Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta; sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu Hakimlikleri ile Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

16.07.2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, halen Yargıtay On ikinci Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürüyor.

07.03.2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” isimli tez çalışmasıyla Yüksek Lisans, 05.06.2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuk Ana Bilim Dalında “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” isimli tez çalışmasıyla da Doktora çalışmasını tamamladı.

İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi adlı eseri Kazancı Yayınlarında yayınlandı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

