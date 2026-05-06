Ordu’da Kumru Belediyesi’nin eşi benzeri görülmemiş çocuk teşviki şaşırttı. Belediye 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye ederken, 8 çocuk yapanlara belediyede iş imkanı sunacak, 3'üncü ve sonrası her çocuk için de artı 50'şer bin lira teşvik verecek. Teşvikler için ise 2 şart var. İşte detaylar…

2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve projeler hayata geçirildi. Projeler tüm hızıyla sürerken Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva’dan eşi benzeri görülmemiş teşvik geldi.

Kumru Belediyesi’nden eşi görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana sıfır araç, 8 çocuk yapan iş… Sadece iki şartı var

10 ÇOCUK YAPANA SIFIR ARAÇ

Kumru Belediyesi'nin başlattığı 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu ailelere yönelik teşvikler açıklandı. Belediye meclisinde kabul edilen teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek, 8 çocuk yapanlara ise belediyede iş imkanı sunulacak, ayrıca 3'üncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek

Kumru Belediyesi'nin teşvikleri;

Program Adı Hedef Kitle Teşvik Detayları Aile Teşvik Programı Çok Çocuklu Aileler 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek. Aile Teşvik Programı Çok Çocuklu Aileler 8 çocuk yapan ailelere belediyede iş imkanı sunulacak. Aile Teşvik Programı Çok Çocuklu Aileler 3'üncü ve sonrası her çocuk için artı 50'şer bin lira teşvik verilecek.

Kumru Belediyesi’nden eşi görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana sıfır araç, 8 çocuk yapan iş… Sadece iki şartı var

EN AZ 2 YIL İKAMET ŞARTI

Program 4 Mayıs tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe girdi. Teşvik 4 Mayıs’tan itibaren doğacak olan çocukları kapsıyor. Aynı zamanda başvuru için en az 2 yıl Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.

Kumru Belediyesi’nden eşi görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana sıfır araç, 8 çocuk yapan iş… Sadece iki şartı var

ÇOCUK SAYISINA TEŞVİK

Belediye olarak 'büyük aile, güçlü Türkiye, güçlü Türkiye' düşüncesi ile yol çıktıklarını belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini söyledi.

Kumru Belediyesi’nden eşi görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana sıfır araç, 8 çocuk yapan iş… Sadece iki şartı var

“BAZI ŞARTLARIMIZ VAR”

Başkan Yaşçuva “Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5'inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor" diye konuştu.

Kumru Belediyesi’nden eşi görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana sıfır araç, 8 çocuk yapan iş… Sadece iki şartı var

“HER GEÇEN GÜN NÜFUS AZALIYOR”

Amaçlarının ilçe nüfusunu artırmak olduğunu ifade eden Yaşçuva “10 çocuk yapan ailelere sıfır aracı alıp bizzat teslim edeceğiz. Kumru'da her geçen gün nüfus azalıyor, nüfusun çoğalması için bu tür bir proje başlatmak istedik. Biz de ödüllerimizi vererek hem ailelerimize katkı sağlayacağız, aynı zamanda ilçemizde nüfusun artmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası