İlhan Palut'tan dev başarı: '4 büyükler'i devirdi, lig ve kupaya damga vurdu
Teknik direktörlüğünü İlhan Palut'un yaptığı Konyaspor, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 'dört büyükler' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı önemli galibiyetler elde etti. Üç aydır görevde olan deneyimli hoca, son olarak siyah-beyazlıları 1-0 mağlup ederek, kupada finalist oldu.
- Palut'un ikinci döneminde yeşil-beyazlı ekip, başarılı bir performans sergiliyor.
İlhan Palut yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücalelesinde Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek, adını finale yazdırmayı başardı.
DEV MAÇLARIN ADAMI
Konya'da görev yaptığı ilk dönemde (Şubat 2021-Ocak 2023) takıma oynattığı futbolla beğeni toplayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, yeşil-beyazlı ekipteki ikinci döneminde de (6 Şubat'ta 1,5 yıllık sözleşme imzaladı) benzer performans sergiliyor.
Palut'un, bu sezon 2 kulvarda aldığı dikkat çeken sonuçlar şöyle:
- Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 yenerek, takıma ligde 12 maç sonra 3 puan kazandırdı.
- Süper Lig'de ikincilik mücadelesi veren Trabzonspor'u 2-1'lik skorla devirdi.
- Fenerbahçe'yi 120+2'nci dakikada bulduğu golle 1-0 yenip, Türkiye Kupası'nda yoluna devam etti.
- Türkiye Kupası'nın favorilerinden Beşiktaş karşısında 90+8'de bulduğu penaltı golüyle galip geldi.